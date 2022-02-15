Одесситам порекомендовали сохранять единство, и поддержать территориальную самооборону

То, что на внеплановых сессиях, которые прошли в Одессе, как в областном, так и в городском советах, в этот вторник, 15-го февраля, народные избранники обратились к жителям Одесчины, по причине сложившейся критической внешнеполитической обстановки, следует из обращения депутатов Одесского горсовета, пишет "Politeka".

В частности, депутаты призвали жителей региона к сохранению единства, объединению усилий, включая прямую поддержку отрядов территориальной самообороны. Отдельно стоит отметить - обращение было зачитано известным одесситом, комиком и шоуменом Олегом Филимоновым, избранным от фракции "Слуга Народа".

Впрочем, в обращении также подчеркнули, что одесситы не должны отвлекаться от работы или менять стабильный образ жизни, поскольку подобные действия не способствуют нормальной экономической деятельности. Помимо этого, жителям Одесской области напомнили, что исключительно в единстве заключается сила украинцев, и при определенных усилиях можно победить любого противника, как внутреннего.

"Наша обязанность - защитить это будущее, защитить мир в Одессе и нашем общем доме - Украине", — уточняется в обращении.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что СБУ начало массовые проверки в Одесской области.

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А до этого наш портал сообщали о том, что стало известно, по какой причине одесситка не выдержала тягот отношений, и бросилась под поезд.