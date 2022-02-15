Жители одного из сел в Одесской области, нанесли смертельные травмы своему же собутыльнику

О том, чем закончилось возлияние, на которое собрались несколько украинцев абсолютно разного возраста, 43, 39 и 26 лет, проживающих в селе Троицкое, информирует ГУ НП в Одесской области .

Как стало известно, собутыльники совместно накрыли нехитрый ужин, на котором, после обильного возлияния, возник незначительный бытовой конфликт, завершившийся тем, что двое самых младших мужчин, серьезно избили старшего товарища, и тот даже не смог дойти до дома.

Немногим позднее, окровавленное тело было обнаружено прохожими, о чем они и сообщили в полицию. Телесные повреждения погибшего: разбитая голова и лицо, сломаны рука и нога, и, в целом, ни одного неповрежденного места.

Приступившие к расследованию дела правоохранители, буквально в течение нескольких часов, выяснили, кто именно настолько жестоким образом повел себя с мужчиной. По месту прописки фигурантов дело, были без промедления проведены обыски, вследствие которых изъяты доказательства, указывающие на причастность к преступлению: окровавленные одежда и обувь.

Отметим - правонарушители полностью признали свою вину, и задержаны, в соответствии со статьей 208 "УПК Украины". На данный момент следственная группа решает вопрос относительно избрания меры пресечения, и, похоже, злоумышленников будут содержать под стражей. После сбора доказательной базы, мужчины могут отправиться "за решетку", на срок от 7 до 10 лет.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что невнимательный водитель-одессит, сбил мужчину прямо на пешеходном переходе.

Также ранее мы информировали о том, что неурядицы в личной жизни привели к самоубийству одесситки.

А до этого наш портал сообщали о том, что в Одесской области начались массовые проверки не только водителей, но и обычных пешеходов.