Украл, но не успел реализовать, и отправится в тюрьму на реальный срок.

На Одесчине правоохранители задержали злоумышленника-экстремала, "обчистившего" частный дом

О том, что сотрудники Национальной полиции, своевременно остановили 43-летнего рецидивиста, так и не успевшего реализовать украденное имущество жительницы города Измаила, сообщает ГУ НП в Одесской области.

Как стало известно, злоумышленник решил не выжидать сумерек, и попросту перепрыгнул через забор среди бела дня. Все эти маловразумительные действия, грабитель совершил ради проникновения в домовладение 52-летней женщины, для того, чтобы украсть обычный сварочный аппарат.

Впрочем, покинуть место преступления "по-тихому", злоумышленнику так и не удалось - хозяйка приметила незнакомца, после чего и вызвала правоохранителей.

По словам замглавы Измаильского районного отдела Нацполиции Юрия Зайцева, только благодаря подробному описанию грабителя, которое и составила потерпевшая, полицейские смогли определиться с личностью фигуранта нового дела. В частности, этого украинца неоднократно судили за аналогичные преступления - кражи и один грабеж.

Отметим, что хотя злоумышленник и попытался сбежать с места событий, чтобы скрыться от сотрудников Нацполиции, это все же оказалось бесполезным - полицейские задержали его на одной из улиц, прямо в центре города. Таким образом, грабитель не смог продать сварочный аппарат, и имущество уже возвратили владелице.

В отношении подозреваемого выдвинуто подозрение, в соответствии с частью 3 статьи 186 (о "Грабеже, объединенном с проникновением в чужое жилье") "КК Украины", вследствие чего, фигурант получит от 4-х до 8-ми лет лишения свободы.

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