В Одессе пригородная электричка, прямо на железнодорожных путях сбила пожилого гражданина
О трагическом инциденте, произошедшем рядом с Ивановским мостом в Одессе, вследствие которого, мужчина преклонного возраста, как минимум, потеряет одну из нижних конечностей, ссылаясь на местный Telegram-канал "Одесса INFO", информируют "
По словам очевидцев, беспечный дедушка решил перебежать железнодорожные пути вопреки тому, что выбранное место абсолютно не было предназначено для этих целей. Возможно, что пожилой гражданин попросту невнимательно осмотрелся, прежде чем приступить в своему неосторожному маневру.
Единственный сын Ротару похвастался красотой дочери, живущей в Нью-Йорке: "Гены - великое дело"
Глобальный сбой в «Приват24», клиентов ПриватБанка предупредили: «пытаются снять деньги…»
Выдающаяся актриса ушла из жизни во время съемок: "Жаловалась на головные боли"
Саакашвили потерял близкого человека: «Была очень хорошей и красивой женщиной»
Кума Дзидзьо Цибульская неожиданно показала мужа, которого скрывает от публики: "Развестись..."
И, как уже понятно, результатом столкновения мужчины и поезда, стала тяжелая травма - пострадавшему попросту отрезало ногу. На данный момент на месте инцидента начали работу разнообразные экстренные службы.
Напомним, об еще одной печальной ситуации, которая произошла в этот вторник, 15-го февраля, рядом со станцией "Слободка": от многочисленных травм, женщина, решившаяся на суицид скончалась почти сразу, не приходя в полное сознание.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что житель Измаила "обнес" дом местной женщины, но не смог сбыть украденное.
Также ранее мы информировали о том, что "телефонный террорист" пообещал убить правоохранителя и его семью, но отправился под суд.
А до этого наш портал сообщали о том, что врачи рассказали о здоровье младенца, которого оставили у роддома в Одессе.