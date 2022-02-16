Пожилой мужчина пренебрег правилами безопасности, и останется инвалидом, если, конечно, выживет.

В Одессе пригородная электричка, прямо на железнодорожных путях сбила пожилого гражданина

О трагическом инциденте, произошедшем рядом с Ивановским мостом в Одессе, вследствие которого, мужчина преклонного возраста, как минимум, потеряет одну из нижних конечностей, ссылаясь на местный Telegram-канал "Одесса INFO", информируют " Новини.LIVE ".

По словам очевидцев, беспечный дедушка решил перебежать железнодорожные пути вопреки тому, что выбранное место абсолютно не было предназначено для этих целей. Возможно, что пожилой гражданин попросту невнимательно осмотрелся, прежде чем приступить в своему неосторожному маневру.

И, как уже понятно, результатом столкновения мужчины и поезда, стала тяжелая травма - пострадавшему попросту отрезало ногу. На данный момент на месте инцидента начали работу разнообразные экстренные службы.

Напомним, об еще одной печальной ситуации, которая произошла в этот вторник, 15-го февраля, рядом со станцией "Слободка": от многочисленных травм, женщина, решившаяся на суицид скончалась почти сразу, не приходя в полное сознание.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что житель Измаила "обнес" дом местной женщины, но не смог сбыть украденное.

Также ранее мы информировали о том, что "телефонный террорист" пообещал убить правоохранителя и его семью, но отправился под суд.

А до этого наш портал сообщали о том, что врачи рассказали о здоровье младенца, которого оставили у роддома в Одессе.