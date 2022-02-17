Десятки населенных пунктов Одесчины в этот четверг останутся без стабильного водоснабжения
О том, что 17-го февраля, в Одесской области отключат воду в пятнадцати селах и на одном предприятии, информирует пресс-служба "
Как следует из информации, предоставленной коммунальным предприятием, отключение не является аварийным, поскольку водоснабжение прекращено по причине ремонтных работ на определенном участке магистрального водопровода.
Тем не менее, начиная с 9 часов утра и до 10 часов вечера четверга, вода будет отсутствовать в нижеуказанных населенных пунктах и предприятиях:
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- селе Крыжановка;
- селе Лески;
- селе Фонтанка;
- селе Известнярка;
- селе Новая Дофиновка;
- торгово-развлекательном центре "Ривьера";
- поселке городского типа Черноморское.
В этот же день, но с 9 утра и 11 часов 50 минут вечера, "высохнут краны" в:
- селе Латовка;
- селе Набережное;
- селе Протопоповка;
- селе Августовка;
- селе Башмачное;
- селе Ковалевка;
- селе Эметовка;
- селе Мариновка;
- селе Ильинка.
Впрочем, администрация "Infoxводоканала" приносит свои извинения за доставленные неудобства.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что ГСЧС с трудом загасили пожар на поле под Одессой - выгорело 1,5 гектара.
Также ранее мы информировали о том, что в Одессе водитель сбил подростка на пешеходном переходе, и потом протаранил еще несколько машин.
А до этого наш портал сообщали о том, что патрульные полицейские Одессы, не только спасли щенка, но и нашли песику новую семью.