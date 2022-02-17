Десятки сел под Одессой останутся без водоснабжения практически на весь день.

Десятки населенных пунктов Одесчины в этот четверг останутся без стабильного водоснабжения

О том, что 17-го февраля, в Одесской области отключат воду в пятнадцати селах и на одном предприятии, информирует пресс-служба " Infoxводоканала ".

Как следует из информации, предоставленной коммунальным предприятием, отключение не является аварийным, поскольку водоснабжение прекращено по причине ремонтных работ на определенном участке магистрального водопровода.

Тем не менее, начиная с 9 часов утра и до 10 часов вечера четверга, вода будет отсутствовать в нижеуказанных населенных пунктах и предприятиях:

селе Крыжановка;

селе Лески;

селе Фонтанка;

селе Известнярка;

селе Новая Дофиновка;

торгово-развлекательном центре "Ривьера";

поселке городского типа Черноморское.

В этот же день, но с 9 утра и 11 часов 50 минут вечера, "высохнут краны" в:

селе Латовка;

селе Набережное;

селе Протопоповка;

селе Августовка;

селе Башмачное;

селе Ковалевка;

селе Эметовка;

селе Мариновка;

селе Ильинка.

Впрочем, администрация "Infoxводоканала" приносит свои извинения за доставленные неудобства.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что ГСЧС с трудом загасили пожар на поле под Одессой - выгорело 1,5 гектара.

Также ранее мы информировали о том, что в Одессе водитель сбил подростка на пешеходном переходе, и потом протаранил еще несколько машин.

А до этого наш портал сообщали о том, что патрульные полицейские Одессы, не только спасли щенка, но и нашли песику новую семью.