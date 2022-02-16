На Одесчине горело поле - пострадавших нет, если не считать экологической системы.

На Одесчине полностью выгорел сухостой на сельскохозяйственных угодьях, занимающих немалую площадь

О том, что под Одессой, в этот вторник, 15-го февраля, в 4 часа 51 минуту вечера, на одном из полей, внезапно загорелась подсохшая трава, и по этой причине, на место происшествия экстренно выехали спасатели, на своей странице в соцсети Facebook, пишет ГУ ГСЧС в Одесской области .

В частности, пожар начался за пределами населенного пункта Ананьев-1, в Подольском районе Одесчины - именно в этой местности, "Службе Спасения", в очередной, раз пришлось гасить сухую растительность. Отмечается, что огонь пылал на поле, занимающем немного и не мало, а 1,5 гектара.

Тем не менее, приложив определенные усилия, пожарным(четыре человека и один специальный автомобиль) удалось поначалу локализировать, а позднее и полностью ликвидировать очаг возгорания.

Отметим - "Служба Спасения" настоятельно рекомендует гражданам внимательнее относится к окружающей среде, поскольку такие пожары, не только полностью уничтожают экосистему, но и могут привести к непоправимому ущербу, который отразится на состоянии здоровья виновников по возгорания, и это если забыть об уголовной ответственности.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, над какими одесскими зданиями в честь "Дня единения" уже вывесили флаги Украины.

Также ранее мы информировали о том, что патрульная полиция Одессы спасла и накормила бездомного песика.

А до этого наш портал сообщали о том, что на железнодорожных путях в Одессе, невнимательному пенсионеру пригородный поезд отрезал ногу.