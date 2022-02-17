Пренебрег красным сигналом, сбил ребенка и врезался в несколько машин.

В центре Одессе автомобиль совершил опасный маневр, и промчался на запрещающий сигнал светофора - печальные итоги

О том, что в Киевском районе Одессы, водитель, управляющий "Chevrolet", проигнорировал красный свет светофора, из-за чего, прямо на пешеходном переходе, сбил несовершеннолетнюю, а потом и протаранил еще несколько автомобилей, информирует ГУ НП в Одесской области .

Как стало известно, инцидент произошел вечером среды, 16-го февраля: автомобиль "Chevrolet Aveo" двигался по проспекту Небесной Сотни, по направлению к проспекту Академика Глушко. Следствие игнорирования запрещающего сигнала светофора, регулирующего пешеходный переход - водитель сбил в 14-летнюю девочку, спокойно пересекающую проезжую часть.

Но и это еще не все - из-за высокой скорости "Chevrolet Aveo", сохранилась инерция, и этот автомобиль еще и столкнулся с 4-мя авто, припаркованными вдоль обочины. Предполагается, что таким странным образом, водитель хотел попросту проскочить на "красный".

Отметим - девушку своевременно отправили в больницу, а водитель направлен на освидетельствование, поскольку существует вероятность, что нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства и детали, которые привели к данному ДТП, пока устанавливаются правоохранителями.

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