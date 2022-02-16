Охрана памятника Екатерине Второй, обойдется бюджету Одессы в весьма существенную сумму

То, что Городское управление, отвечающее за вопросы охраны объектов культурного наследия, запланировало выделить чуть более 2 миллионов гривен из бюджета Южной Пальмиры, свидетельствуют подробные данные, доступные для ознакомления на официальной странице сервиса электронных публичных закупок " Prozorro ".

Предполагается, что за охрану композиции, включающей памятник Екатерине Второй, так и напоминание об основателях города, городские власти готовы заплатить 2,17 миллиона гривен. Такие важны обязанности по вооруженной охране, которые продлятся до завершения 2022-го года, будут возложены на сотрудников управления полиции охраны по Одесской области.

Впрочем, на самом деле интерес вызывает не то, что памятнику российской императрицы снова потребовалось вооруженное сопровождение правоохранителей, а вот эта нижеуказанная информация:

в 2019-м году охрана обошлась бюджету города в 1,3 миллиона гривен;

в 2020-м и 2021-м году - по 1,5 миллиона гривен соответственно.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, в честь празднования "Дня единения украинского народа" в Одессе вывешены флаги Украины.

Также ранее мы информировали о том, что патрульные полицейские Одессы спасли и накормили бездомного песика.

А до этого наш портал сообщали о том, что на железнодорожных путях в Одессе, беспечному пенсионеру пригородная электричка отсекла ногу.