Ни дня без инцидентов - в Одесской области снова зафиксировано серьезное дорожно-транспортное происшествие
О том, в каком районе Одесчины, в минувшую среду, в очередной раз произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, информирует
Как стало известно, 16-го февраля, в 8 часов 39 минут вечера, "Служба Спасения", на номер 101, получила сообщение - в населенном пункте Подольск, что в Одесской области, на улице Соборной, столкнулись два автомобиля - "Daewoo Nexia" и "ВАЗ-2115".
В итоге водитель "Daewoo Nexia", вследствие значительных повреждений автомобиля, оказался заблокирован внутри салона, и не смог выбраться из машины самостоятельно. Спасатели, используя специальные инструменты, смогли быстро открыть дверь автомобиля, и, естественно, деблокировать пострадавшего.
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Немного позднее, пострадавшего передали медикам, прибывшим на карете "скорой помощи", с целью оказания медицинской помощи.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что под Одессой полностью выгорело поле площадью 1,5 гектара.
Также ранее мы информировали о том, что жители десятков населенных пунктов Одесской области, в этот четверг, 17-го февраля, останутся без воды.
А до этого наш портал сообщали о том, что в Одессе, прямо на регулируемом пешеходном переходе, водитель сбил несовершеннолетнюю девочку.