На Одесчине пропал 16-летний подросток

То, что правоохранители уже отреагировали на исчезновение несовершеннолетнего парня, которое произошло под Одессой, и опубликовали фотоснимки, включая подробное описание подростка, следует из информации, размещенной ГУ НП в Одесской области .

В частности, сотрудники сектора полицейской деятельности №2, относящегося к отделу полиции №1 Подольского районного управления полиции, объявили розыск 16-летнего Дюмина Юрия, который накануне, в среду, 16-го февраля, около 13:00, покинул свой дом, но так и не вернулся.

Основные приметы:

рост от 1,55 до 1,65 метра;

среднее телосложение;

короткая стрижка и темно-русые волосы.

На парне были надеты:

короткая зимняя куртка оливкового оттенка;

темные брюки и спортивная обувь черного цвета.

Нацполиция просит всех граждан, у которых есть любая информация, касающаяся местонахождения исчезнувшего парня, сообщить об этом в территориальное отделение Нацполиции: на номер (04865)3-11-84 или по специальной линии "102".

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, в каких селах Одесской области, в четверг, 17-го февраля, не будет воды из-за ремонта инфраструктуры.

Также ранее мы информировали о том, что 17-го февраля, как в Одессе, так и в области, объявлено штормовое предупреждение.

А до этого наш портал сообщали о том, что под Одессой произошло ДТП - водителя с трудом извлекли из авто.