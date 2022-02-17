На Одесчине пропал 16-летний подросток
То, что правоохранители уже отреагировали на исчезновение несовершеннолетнего парня, которое произошло под Одессой, и опубликовали фотоснимки, включая подробное описание подростка, следует из информации, размещенной
В частности, сотрудники сектора полицейской деятельности №2, относящегося к отделу полиции №1 Подольского районного управления полиции, объявили розыск 16-летнего Дюмина Юрия, который накануне, в среду, 16-го февраля, около 13:00, покинул свой дом, но так и не вернулся.
Основные приметы:
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- рост от 1,55 до 1,65 метра;
- среднее телосложение;
- короткая стрижка и темно-русые волосы.
На парне были надеты:
- короткая зимняя куртка оливкового оттенка;
- темные брюки и спортивная обувь черного цвета.
Нацполиция просит всех граждан, у которых есть любая информация, касающаяся местонахождения исчезнувшего парня, сообщить об этом в территориальное отделение Нацполиции: на номер (04865)3-11-84 или по специальной линии "102".
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, в каких селах Одесской области, в четверг, 17-го февраля, не будет воды из-за ремонта инфраструктуры.
Также ранее мы информировали о том, что 17-го февраля, как в Одессе, так и в области, объявлено штормовое предупреждение.
А до этого наш портал сообщали о том, что под Одессой произошло ДТП - водителя с трудом извлекли из авто.