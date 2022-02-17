Семья была довольно обеспеченной, но мать позволяла себе нелогичные действия.

Стало известно, по какой причине одесситка покончила с собой, бросившись под поезд

О новых подробностях трагического инцидента, произошедшего в этот вторник, 15-го февраля, рядом со станцией "Слободка", когда женщина попросту шагнула навстречу пригородному поезду, предварительно оставив предсмертную записку, ссылаясь на информацию, полученную от соседей погибшей, пишет местное издание " Новини.LIVE Odesa ".

Женщину звали Еленой, и при жизни она работала в одной из горбольниц, на должности главного бухгалтера. Последнее письменное сообщение самоубийцы, адресовалось ее любимому семнадцатилетнему сыну, Александру.

По словам соседей, Елена давала своему единственному чаду только самое лучшее: парень отлично отучился в неплохом колледже, а потом поступил в высшее учебное заведение на физико-химический факультет, самостоятельно, и на "бюджет". Естественно, что мать помогала ему как могла: готовила к экзаменам, совместно изучая биологию и физику.

Отношения в семье были вполне обычными: никто не пил спиртного, воспитание и образ жизни - нормальные. Это семейство было относительно общительным и активным, даже с учетом того, что отец мальчика уехал из страны, вследствие развода 15 лет назад.

Но вернемся к причинам суицида: Елена частенько оформляла кредиты на крупные суммы, и именно такие действия, как полагают соседи, привели к отчаянному шагу, на который решилась заботливая мать.

"Я любила тебя, как могла. Я загнала себя в тупик. Просто нет смысла дальше жить…” – было написано в записке.

Впрочем, это только предположения - у семьи было свое жилье, достаточно еды, а у матери - хорошая работа. Но о своих трудностях Елена никому не рассказывала. То есть сделать окончательные выводы о том, чем вызвано самоубийство, можно будет, только поняв, на что тратились кредиты.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в Одесской области еще одного человека сбил поезд.

Также ранее мы информировали о том, что одесситов и гостей города приглашают на уникальные экскурсии.

А до этого наш портал сообщали о том, что в аэропорту Одессы отменили еще несколько рейсов.