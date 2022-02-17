Гости и жители Одессы, в ближайшие дни, могут отправиться в уникальные экскурсионные туры

О некоторых экскурсиях, которые пройдут в катакомбах города и по улице Преображенской, а также до каких дат желающие еще смогут подать заявки для участия в абсолютно бесплатных экскурсиях от коммунального предприятия "Туристический информационный центр города Одесса", что вызвано празднованием "Всемирного дня экскурсовода", информирует Одесский городской совет .

Проведение экскурсии "Катакомбы Одессы" запланировано на понедельник, 21-е февраля, в 11 часов дня. Место сбора - по улице Старопортофранковской, 24/1(пересечение улиц Старопортофранковской и Градоначальницкой). Организаторы предупреждают:в каменоломнях перманентная температура воздуха на отметке в + 14 по Цельсию, и по этой причине лучше бы прихватить с собой теплые вещи, включая удобную походную обувь. Также, число участников ограничено - не более 10 особ.

В этот же день, но в 12 часов дня, состоится экскурсия о "Превращении Преображенской улицы". Сбор заявлен по улице Преображенской, 1(рядом с памятником "Апельсину"). Число желающих также ограничено, но уже 20 особами.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что на одесском рынке "Привоз", продолжают переносить различные торговые ряды.

Также ранее мы информировали о том, что в аэропорту Одессы отменили несколько рейсов на Киев и Прагу.

А до этого наш портал сообщали о том, что семейная пара промышляла воровством в супермаркетах Одесской области.