Попались на воровстве "мелочевки", но срок может быть реальным, а не условным.

В Одесской области "на горячем" словили семейную пару, промышлявшую воровством в супермаркетах

О том, что на Одесчине, в городе Болград, преступная семейка, регулярно крала из местного супермаркета разнообразные промышленные товары, а вовсе не продукты, информирует Главное управление Национальной полиции в Одесской области .

Как стало известно, семейная пара решилась на воровство в определенной торговой точке, и, похоже, заранее разработала план действий.

Все происходило не как спонтанный порыв, или неожиданная необходимость: пока 44-летний мужчина отслеживал окружающую обстановку в торговом зале, его 32-летняя супруга, потихоньку прятала в свой рюкзак пакеты с бритвами, фонарики и подобные товары непродовольственного назначения.

Впрочем, в магазине, немного позднее, вероятно при инвентаризации, выявили недостачу, и просмотрели видеозаписи с камер наблюдения. Администрация супермаркета, в итоге, обратилась к полицейским, которые опознали злоумышленников, после чего изъяли у них украденные вещи. В отношении семейной пары начато уголовное производство, в соответствии с частью 2 статьи 185 "УК Украины"(о "Краже").

Фигуранты дела, в итоге, могут получить срок от 3 месяцев до 6 лет за решеткой.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в Одесской области выгорело 1,5 гектара сельскохозяйственных угодий.

Также ранее мы информировали о том, что на одесском "Привозе" начался снос рыбных рядов и продуктовых павильонов.

А до этого наш портал сообщали о том, что несовершеннолетние девушки разгромили несколько киосков в Одессе.