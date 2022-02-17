На известнейшем одесском рынке продолжаются реконструирующие работы
Вследствие масштабной реконструкции "Привоза", после сноса рядов с одеждой и обувью, нанятые работники взялись за рыбные ряды, включая и аналогичные павильоны, торгующие овощами и фруктами. Как проходит перестройка рынка, можно увидеть в небольшом видеоролике, опубликованном информационным агентством "
Предполагается, что рыбные ряды пока переместят в овощной пассаж "Привоза", где ранее продавали разнообразные соленья и консервацию. Впрочем, продавцы отметили - обновленное место торговли гораздо хуже прежнего, и покупателей даров моря здесь будет существенно меньше.
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Подобные работы вызваны тем, что на месте привычных рыбных рядов, планируют построить современный ТРЦ, с подземной парковкой на 207 мест.
Помимо этого, проектная документация предусматривает реконструкцию квартала поблизости от "Привоза" и прокладке иного маршрута трамвайного сообщения "Север-Юг". Впрочем, все еще не завершен капитальный ремонт на отрезке дороги от перекрестка улиц Преображенской и Пантелеймоновской.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что Нацполиция опубликовала фото, и описала приметы подростка, который пропал на Одесчине.
Также ранее мы информировали о том, что малолетние вандалы разгромили несколько торговых киосков в Одессе.
А до этого наш портал сообщали о том, что товарняк переехал мужчину на путях под Одессой - спасли чудом.