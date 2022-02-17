Малолетние вандалы разгромили торговые киоски в Одессе

О том, как интересно проводят свободные вечера некоторые несовершеннолетние жители города, можно увидеть на видео с места интригующих событий, которое опубликовал местный Telegram-канал "Х.Одесса".

Как можно рассмотреть в этом коротком видеоролике, пока еще неизвестные малолетние злоумышленники, попросту "разбомбили" несколько киосков. Данный инцидент произошел по улице Щорса 148/1. Впрочем, если внимательно приглядеться, можно увидеть - противоправными действиями занимались вовсе не парни, а - девушки.

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Отметим, в комментариях появились некоторые версии, касающиеся подобного вандализма. Например, пользователи пишут:

  • "От безделья у них крыша едет";
  • "Головой надо, вроде было бы намного эффективнее, тем более девушки на видео, наверное что-то с парнями не срослось, вот зло и сгоняют".

Также, судя по всему, девушек уже опознали, и заставят починить поврежденные помещения:

  • "Найти и заставить починить";
  • "Их уже нашли".

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в Одессе и области объявлено о штормовом предупреждении.

Также ранее мы информировали о том, что в Одесской области, грузовой поезд переехал мужчину.

А до этого наш портал сообщали о том, что полицейские Одесчины разыскивают пропавшего шестнадцатилетнего подростка, и опубликовали фотографии парня.