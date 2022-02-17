Украинской авиакомпанией, без объяснения причин, были аннулированы несколько рейсов из Одессы

О том, что в этот четверг, 17-го февраля, невозможно будет вылететь в Киев и Прагу, ссылаясь на информацию, полученную у пресс-службы "Международного аэропорта Одессы", пишет местное издание " 048 ".

В частности, авиакомпания "Bees Airline" изменен порядок относительно нижеуказанных направлений:

из Одессы в Прагу(рейс 7В-203) - отменен;

из Праги в Одессу(рейс 7В-204) - отменен;

из Одессы в Киев(рейс 7В-104, с отбытием в 4 часа вечера) - отменен.

Впрочем, представители компании "Bees Airline", как некую компенсацию, предлагают пассажирам вышеописанных рейсов несколько вариантов решения спорной ситуации:

возврат затраченных денежных средств;

воспользоваться иными авиарейсами;

сесть на автобусные маршруты на Прагу или в Киев, билеты на которые полностью оплатит компания-виновник.

Напомним, что буквально на днях, 14-го февраля, в этом же "Международном аэропорту Одессы", польская компания "LOT Polish Airlines" отменила запланированный рейс на Варшаву.

Подобные регулярные отмены, вызваны существующим риском нападения России на нашу страну: отдельные авиакомпании стали пересматривать свои бизнес-планы в Украине.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что метеорологи предупреждают о неблагоприятных погодных явлениях в Одессе и области, в этот четверг, 17-го февраля.

Также ранее мы информировали о том, что в Одесской области, семейную пару словили на регулярном воровстве промышленных товаров.

А до этого наш портал сообщали о том, что из-за реконструкции "Привоза", на рынке уже снесены еще и рыбные ряды.