Украинской авиакомпанией, без объяснения причин, были аннулированы несколько рейсов из Одессы
О том, что в этот четверг, 17-го февраля, невозможно будет вылететь в Киев и Прагу, ссылаясь на информацию, полученную у пресс-службы "Международного аэропорта Одессы", пишет местное издание "
В частности, авиакомпания "Bees Airline" изменен порядок относительно нижеуказанных направлений:
- из Одессы в Прагу(рейс 7В-203) - отменен;
- из Праги в Одессу(рейс 7В-204) - отменен;
- из Одессы в Киев(рейс 7В-104, с отбытием в 4 часа вечера) - отменен.
Впрочем, представители компании "Bees Airline", как некую компенсацию, предлагают пассажирам вышеописанных рейсов несколько вариантов решения спорной ситуации:
- возврат затраченных денежных средств;
- воспользоваться иными авиарейсами;
- сесть на автобусные маршруты на Прагу или в Киев, билеты на которые полностью оплатит компания-виновник.
Единственный сын Ротару похвастался красотой дочери, живущей в Нью-Йорке: "Гены - великое дело"
Известный певец ушел из жизни сразу после выписки из больницы: "В критическом состоянии..."
"Как же больно": остановилось сердце народной артистки Украины, которая отдала сцене 60 лет
Выдающаяся актриса ушла из жизни во время съемок: "Жаловалась на головные боли"
Поступок 19-летнего победителя "Голосу країни" Сасанчина и его жены взбесил украинцев: "Переходит всякие пределы..."
Напомним, что буквально на днях, 14-го февраля, в этом же "Международном аэропорту Одессы", польская компания "LOT Polish Airlines" отменила запланированный рейс на Варшаву.
Подобные регулярные отмены, вызваны существующим риском нападения России на нашу страну: отдельные авиакомпании стали пересматривать свои бизнес-планы в Украине.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что метеорологи предупреждают о неблагоприятных погодных явлениях в Одессе и области, в этот четверг, 17-го февраля.
Также ранее мы информировали о том, что в Одесской области, семейную пару словили на регулярном воровстве промышленных товаров.
А до этого наш портал сообщали о том, что из-за реконструкции "Привоза", на рынке уже снесены еще и рыбные ряды.