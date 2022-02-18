Из-за халатности работников коммунального предприятия, одессит получил серьезную травму
О том, что молодой человек, беспечно катавшийся на электросамокате по улице Екатерининской в Одессе в темное время суток, не учел один неблагоприятный фактор - в период проведения ремонтных работ, здесь выкопали уличный указатель, никак его не пометив, и оставив в таком виде до утра, пишет местное издание "
В частности, столб с черным указателем, "коммунальщики" вывернули из положенного места, но не передвинули подальше - собственность города просто лежала поперек тротуара, в плохо освещенном месте на улице Екатерининской. Естественно, встреча с таким предметом стала весьма неприятным сюрпризом для парня, решившего покататься по городу около 4 часов утра.
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Закончилось "рандеву с указателем" достаточно печально - при падении молодой человек попросту сломал ключицу. На место инцидента быстро приехала карета "скорой", и первую медицинскую помощь пострадавшему оказали своевременно, но от дальнейшей госпитализации парень отказался.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в аэропорту Одессы аннулированы рейсы на Киев и Прагу.
Также ранее мы информировали о том, какая погода ожидается на Одесчине в эту пятницу, 18-го февраля.
А до этого наш портал сообщали о том, что 21-го февраля, одесситы могут отправиться на несколько довольно необычных экскурсий.