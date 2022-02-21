На Одесчине несколько несовершеннолетних, из-за совершения регулярных краж, отправятся "за решетку" на реальный срок

То, что в Одесской области, в Саратском районе, два школьника организовали преступную группу из своих же сверстников, которая занималась воровством всего, что "плохо лежит", и, в итоге, сядут в тюрьму на немалые сроки, следует из приговора, опубликованного в " Едином государственном реестре судебных решений ".

В частности, за создание банды малолетних воров, ответственны двое учащихся 10-го класса, вовлекшие в преступные действия 14-летнего и 17-летнего подростков.

Группа успела угнать мопед родственницы одного из подельников, и похитить у односельчан спортивный велосипед, две бензопилы, женскую обувь, детскую одежду, недорогой пылесос, музыкальный центр, а полный список украденного доступен чуть ниже:

В отношении 15-летних организаторов преступной группы уже вынесено судебное решение, а с учетом того, что до этого у них уже были условные сроки, один из фигурантов дела отправится "за решетку" на 3,5 года, а второй - на 3 года. Самый старший, 17-летний парень, поскольку до этого не был замечен в подобных действиях, получит только 1,5 года условно, а 14- летнего не будут судить, по причине небольшого возраста.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в Одесской области бесцеремонно избили, а потом и ограбили семейную пару пенсионеров.

Также ранее мы информировали о том, что в это воскресенье, в Одессе чуть не сгорело здание колледжа.

А до этого наш портал сообщали о том, что в это же воскресенье, огнем была охвачена одна из одесских больниц.