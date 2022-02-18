Не успели покинуть Украину, и сядут на 12 лет.

На Одесчине правоохранителями задержаны подозреваемые, совершившие разбойное нападение на домовладение семьи пенсионеров

О том, что два злоумышленника, один житель Одессы, а второй - приезжий из соседнего государства, поздним вечером нагло проникли в дом пожилой супружеской пары, информирует ГУ НП по Одесской области.

Как стало известно, поначалу злоумышленники ударили главу семьи, который пытался оказать сопротивление незваным гостям, но, в итоге, правонарушители смогли связать как мужа, так и жену, угрожая пистолетом, после чего забрали все сбережения семейства, включая золотые ювелирные изделия и два смартфона.

Полицейские, которым потерпевшие сообщили о содеянном, успели собрать подробные сведения, касающиеся нападавших, и составили вероятный маршрут их перемещения. Буквально через несколько дней правоохранители сняли одного из преступников с автобуса, который должен был проследовать от международного автовокзала города Одесса в Кишинев. Второй злоумышленник был задержан, когда попытался выехать из Измаила в Одессу.

У злоумышленников изъято похищенное, что свидетельствует об их причастности к совершению преступления. Суммарный ущерб, нанесенный пожилым супругам, составляет около 130 000 гривен. Фигурантам дела грозит от 12 лет "за решеткой".

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что на Одесчине задержана семейная пара, регулярно ворующая товары в местном супермаркете.

Также ранее мы информировали о том, что одесский полицейский обезвредил пьяного неадеквата с топором.

А до этого наш портал сообщали о том, что в Одесской области действует группа мошенников, которая прикрывается связями с налоговиками.