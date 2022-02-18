На Одесчине правоохранителями задержаны подозреваемые, совершившие разбойное нападение на домовладение семьи пенсионеров
О том, что два злоумышленника, один житель Одессы, а второй - приезжий из соседнего государства, поздним вечером нагло проникли в дом пожилой супружеской пары, информирует
Как стало известно, поначалу злоумышленники ударили главу семьи, который пытался оказать сопротивление незваным гостям, но, в итоге, правонарушители смогли связать как мужа, так и жену, угрожая пистолетом, после чего забрали все сбережения семейства, включая золотые ювелирные изделия и два смартфона.
Полицейские, которым потерпевшие сообщили о содеянном, успели собрать подробные сведения, касающиеся нападавших, и составили вероятный маршрут их перемещения. Буквально через несколько дней правоохранители сняли одного из преступников с автобуса, который должен был проследовать от международного автовокзала города Одесса в Кишинев. Второй злоумышленник был задержан, когда попытался выехать из Измаила в Одессу.
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У злоумышленников изъято похищенное, что свидетельствует об их причастности к совершению преступления. Суммарный ущерб, нанесенный пожилым супругам, составляет около 130 000 гривен. Фигурантам дела грозит от 12 лет "за решеткой".
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что на Одесчине задержана семейная пара, регулярно ворующая товары в местном супермаркете.
Также ранее мы информировали о том, что одесский полицейский обезвредил пьяного неадеквата с топором.
А до этого наш портал сообщали о том, что в Одесской области действует группа мошенников, которая прикрывается связями с налоговиками.