Даже в свой выходной, одесский полицейский не забыл об обязанностях, и остановил пьяного дебошира.

Нетрезвого, и поэтому неадекватного посетителя одного из кафе в Одессе, смогли задержать только благодаря помощи отдыхающего полицейского

О том, что правоохранитель из Одессы, в свой положенный выходной, не смог полноценно отдохнуть от тяжелой службы, и остановил пьяного мужчину с топором, на своей странице в соцсети Facebook, пишет Патрульная полиция в Одесской области.

Как стало известно, инспектор Дмитрий Петюк, вечером своего выходного, решил отдохнуть с друзьями в определенном развлекательном заведении Одессы. Но что-то пошло не так: в кафе вбежал агрессивный и пьяный мужчина с топором.

Злоумышленник поначалу стал угрожать окружающим, а потом и начал крушить столы топором. Естественно, что Дмитрий не мог остаться в стороне, и без промедления отреагировал на правонарушение: с участием небезразличных граждан, правоохранитель смог разоружить и задержать этого мужчину.

Немного позднее, задержанного передали прибывшей следственно-оперативной группе, которая и вынесет правовую квалификацию относительно действий пьяного неадеквата.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что один из мостов в Одессе может рухнуть - фотографии глубоких трещин.

Также ранее мы информировали о том, что в Одесской области продолжаются массовые проверки - будут оштрафованы 45 нарушителей карантина.

А до этого наш портал сообщали о том, что на жителях Одесчины "отрабатывают" новую мошенническую схему - предупреждение Налоговой службы.