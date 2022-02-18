Нацполиция Одесской области провела массовые рейды по выявлению нарушителей действующих карантинных ограничений

О том, что только за эту неделю, с 14-го по 18-е февраля, на Одесчине обнаружено 45 правонарушителей, отказавшихся соблюдать карантин, информирует ГУ НП по Одесской области .

В частности, нарушения зафиксировали в период проведения проверок на 464 объектов хозяйственной деятельности. В состав мобильных групп, которые и осуществляли инспектирования, входили не только полицейские, но и представители Госпотребслужбы.

Граждане(в основном - люди, которые находились в местах общественного доступа без масок/респираторов, и не имели документов, подтверждающих прохождение вакцинации), пренебрегающие правилами карантина, подпадают под административную ответственность, и, естественно, будут оштрафованы.

Национальная полиция напоминает - несоблюдение карантинных ограничений, наказывается в соответствии с частью 1 статьи 44-3 "Кодекса об административных правонарушениях Украины", и карается штрафом от 17 000 гривен.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в ночь на эту пятницу, в огне под Одессой, погибла пожилая семейная пара.

Также ранее мы информировали о том, что в Одесской области орудуют аферисты, которые выдают себя за налоговиков.

А до этого наш портал сообщали о том, что в Одессе может рухнуть аварийный Ивановский мост.