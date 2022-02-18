Состояние - аварийное, но движение - почти ничем не ограничено.

В Одессе может внезапно рухнуть один из мостов

О том, что очевидцы сделали фотографии, на которых можно рассмотреть глубокие трещины, и сделать вывод опоры Ивановского моста разрушаются достаточно интенсивно, ссылаясь на публикацию Telegram-канала "Курс Одесса", пишет местное издание " Одесская жизнь ".

Как отмечают очевидцы, подобное зрелище - весьма печальное, с чем можно согласиться, если изучить опубликованные ниже снимки:

Впрочем, вопреки аварийности, данный путепровод все еще не перекрыли, и по 2-м центральным полосам по-прежнему допускается перемещение автотранспорта, при условии, что вес не превышает 5 тонн. Однако довольно части, на мост заезжают и многотонные фуры, и по этой причине, летом 2021-го года, перед въездом на мост поместили специальный ограничитель - ворота, контролирующие габариты большегрузных авто.

Стоит напомнить - еще весной 2021-го года, эксперты оценили Ивановский путепровод Одессы как абсолютно непригодный к дальнейшей эксплуатации. При этом, работы по восстановлению моста, запланированы не ранее осени текущего года, поскольку поначалу необходимо определиться с альтернативным проездом в период закрытия путепровода.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что 18-го февраля в Одессе потеплеет, но возможен сильный ветер.

Также ранее мы информировали о том, что в пожаре под Одессой погибла семейная пара.

А до этого наш портал сообщали о том, что "коммунальщики" Одессы не убрали демонтированный столб - в него врезался самокатчик, и сломал ключицу.