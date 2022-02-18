В Одессе может внезапно рухнуть один из мостов
О том, что очевидцы сделали фотографии, на которых можно рассмотреть глубокие трещины, и сделать вывод опоры Ивановского моста разрушаются достаточно интенсивно, ссылаясь на публикацию Telegram-канала "Курс Одесса", пишет местное издание "
Как отмечают очевидцы, подобное зрелище - весьма печальное, с чем можно согласиться, если изучить опубликованные ниже снимки:
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Впрочем, вопреки аварийности, данный путепровод все еще не перекрыли, и по 2-м центральным полосам по-прежнему допускается перемещение автотранспорта, при условии, что вес не превышает 5 тонн. Однако довольно части, на мост заезжают и многотонные фуры, и по этой причине, летом 2021-го года, перед въездом на мост поместили специальный ограничитель - ворота, контролирующие габариты большегрузных авто.
Стоит напомнить - еще весной 2021-го года, эксперты оценили Ивановский путепровод Одессы как абсолютно непригодный к дальнейшей эксплуатации. При этом, работы по восстановлению моста, запланированы не ранее осени текущего года, поскольку поначалу необходимо определиться с альтернативным проездом в период закрытия путепровода.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что 18-го февраля в Одессе потеплеет, но возможен сильный ветер.
Также ранее мы информировали о том, что в пожаре под Одессой погибла семейная пара.
А до этого наш портал сообщали о том, что "коммунальщики" Одессы не убрали демонтированный столб - в него врезался самокатчик, и сломал ключицу.