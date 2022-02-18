Звонят с разных номеров, и "помогают решить вопросы" за деньги.

На Одесчине орудует группа аферистов, выдающая себя за сотрудников Государственной налоговой службы

О том, что злоумышленники предпочитают поначалу представляться "налоговиками", после чего переходят к вымоганию денег у доверчивых украинцев, ссылаясь на предупреждение от ГУ ГНС по Одесской области, пишет местное издание " Деловая Одесса ".

В частности, мошенники представляются как должностные лица Одесской налоговой службы, и утверждают, что могут поспособствовать "решению некоторых сложных вопросов", с которыми иногда сталкиваются даже послушные налогоплательщики.

Естественно, что за подобные "услуги", злоумышленники просят заплатить определенные суммы денег. С учетом всего написанного, настоящие сотрудники ГНС Одесчины настоятельно не рекомендуют доверять неизвестным особам, которые звонят с номеров: 066-950-49-18 и 095-768-18-62.

В том случае, если мошенник все же вас побеспокоили, стоит немедленно сообщить в ГНС по Одесской области, на номера: 0482-300-264, 0482-300-201 и 0482-300-281, или же просто в Нацполицию, на 102.

Также, не лишним будет узнать у мошенников их фамилии, имена, дополнительные номера телефонов, включая номера карточных счетов: такие действия только помогут расследованию.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что "ночной самокатчик" столкнулся с указателем на одной из улиц Одессы, и сломал ключицу - кто виноват.

Также ранее мы информировали о том, что в Одессе может неожиданно рухнуть Ивановский мост.

А до этого наш портал сообщали о том, что в Одесской области, в ночь на 18-е февраля, в пожаре погибла пожилая семейная пара.