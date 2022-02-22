В период проведения антитеррористических учений на Одесчине, было задержано несколько человек и заведено 9 уголовных дел
О том, что во время учений СБУ, сотрудники спецслужбы, совместно с Нацполицией и Нацгвардией, смогли выявить несколько вполне реальных угроз госбезопасности нашей страны, на своей странице в соцсети Facebook, информирует
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В частности, представителями СБУ были задержаны два человека, которых объявили в международный розыск. Также, изъяли 9 единиц как огнестрельного, так и холодного оружия, включая наркотические/психотропные вещества, и конфисковано 6 автомобилей, находящихся в угоне.
Кроме того, спецслужба инициировала открытие 9 уголовных производств, составила 586 протоколов об админответственности, еще 75 гражданам просто отказали в пересечении государственной границы, а 3 особам не разрешили въехать в Украину.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что на Одесчине местный житель, во время рыбалки, наткнулся на мину времен ВОВ.
Также ранее мы информировали о том, что сегодня в Одессе ожидаются перебои с поставками газа, список адресов.
А до этого наш портал сообщали о том, что ГСЧС Украины предупреждает о последствиях непогоды в Одесской области.