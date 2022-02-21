В ближайшие дни, в Одессе будут наблюдаться перебои с газоснабжением
О том, что в этот четверг, 24-го февраля, несколько объектов инфраструктуры в Одессе отключат от поставок "голубого топлива", поскольку будут проводиться запланированные ремонтные работы, ссылаясь на сведения, полученные от Департамента информации горсовета, пишет информационное агентство "
В частности, выполнение указанных ремонтных работ, коснется распределительного газопровода высокого давления, расположенного по адресу Французский бульвар, 29.
Вследствие этого ремонта, с 9 часов утра до 5 часов вечера, без газа останутся объекты с нижеуказанных адресов:
- по проспекту Гагарина, 13а - котельная, обогревающая жилые дома;
- по проспекту Гагарина, 10 - котельная, обогревающая жилые дома;
- по проспекту Гагарина, 6 - котельная "Ланжероновского" лицея;
- на Французском бульваре, 14а - котельная, обогревающая жилые дома;
- в переулке Каркашадзе, 9 - котельная "ЗАРС", расположенная на крыше;
- на Французском бульваре, 35 - котельная "ЗАРС", расположенная на крыше;
- на Французском бульваре, 27 - котельная стадиона "Динамо";
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- на Французском бульваре, 10 - предприятие "Одесавинпром";
- на Французском бульваре, 12/1 - котельная, обогревающая жилые дома;
- по улице Семинарской, 1/2 - котельная, обогревающая жилые дома;
- по улице Пироговской, 7/9, в корпусе 3 - котельная, обогревающая жилые дома;
- в переулке Каркашаде, 3 - котельная "ЗАРС", расположенная на крыше;
- по проспекту Шевченко, 1к - предприятие "Балны";
- на Французском бульваре, 33 - "Одесская киностудия".
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что Генконсульство России в Одессе больше не принимает заявки на оформление паспортов/вида на жительство.
Также ранее мы информировали о том, что под исправительной колонией в Одессе, проходит митинг родственников заключенных.
А до этого наш портал сообщали о том, что в туалете одного из общепитов Одессы, найден мертвый мужчина.