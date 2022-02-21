В санитарно-техническом помещении одного из ресторанов быстрого питания Одессы, найдено тело неизвестного
То, что в туалете "McDonald's", расположенного практически в центре Одессы по улице Дерибасовской, в этот понедельник, 21-го февраля, случайные посетители обнаружили труп мужчины. Об этом пишет местный, довольно специфический Telegram-канал "
Как уже можно понять из вышенаписанного, труп мужчины лежал в одной из кабинок туалета. Что именно привело к неожиданному летальному исходу, увы, досконально неизвестно. На данный момент тело человека уже вынесли из заведения общепита, используя нестандартный мешок, почему не черного, а желтого цвета.
Отметим, что личность, включая и причину, приведшую к смерти неизвестного, еще предстоит выяснять сотрудникам Национальной полиции.
Пугачева в платье с сеточкой нескромно показала ноги с близкого ракурса: "Куда вы все это выставляете?"
Победитель "Голосу країни" Сасанчин после рождения дочки перехотел еще детей: "Ни в коем случае"
Ведущая 1+1 Падалко опубликовала щемящие кадры с места трагедии, которая потрясла весь мир: "Мы помним..."
"Мастер Шеф. Битва сезонов" покинули сразу два участника, мнения зрителей разделились: "Вот теперь начинается"
Актриса из РФ приехала в Киев и высказалась об угрозе: "Очень люблю свою страну, но..."
Впрочем, интересно не только это, а то, что вопреки подобному малоприятному инциденту, по словам очевидцев, аппетит у посетителей указанного заведения, похоже, вовсе не пропал: никто не спешил покидать помещение, и поглощал пищу с прежним упорством.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что резкое потепление вызвало миграции лебедей-шипунов в Одесской области.
Также ранее мы информировали о том, что под Одессой тягач проломил забор, и снес часть туалета внутри частного дома.
А до этого наш портал сообщали о том, что в это воскресенье, 20-е февраля, в Одессе горела восьмиэтажная больница.