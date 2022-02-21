В санитарно-техническом помещении одного из ресторанов быстрого питания Одессы, найдено тело неизвестного

То, что в туалете "McDonald's", расположенного практически в центре Одессы по улице Дерибасовской, в этот понедельник, 21-го февраля, случайные посетители обнаружили труп мужчины. Об этом пишет местный, довольно специфический Telegram-канал " Х.Одесса ", прикрепив фотографию с места печальных событий, и рассказав, как именно отреагировали окружающие.

Как уже можно понять из вышенаписанного, труп мужчины лежал в одной из кабинок туалета. Что именно привело к неожиданному летальному исходу, увы, досконально неизвестно. На данный момент тело человека уже вынесли из заведения общепита, используя нестандартный мешок, почему не черного, а желтого цвета.

Отметим, что личность, включая и причину, приведшую к смерти неизвестного, еще предстоит выяснять сотрудникам Национальной полиции.

Впрочем, интересно не только это, а то, что вопреки подобному малоприятному инциденту, по словам очевидцев, аппетит у посетителей указанного заведения, похоже, вовсе не пропал: никто не спешил покидать помещение, и поглощал пищу с прежним упорством.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что резкое потепление вызвало миграции лебедей-шипунов в Одесской области.

Также ранее мы информировали о том, что под Одессой тягач проломил забор, и снес часть туалета внутри частного дома.

А до этого наш портал сообщали о том, что в это воскресенье, 20-е февраля, в Одессе горела восьмиэтажная больница.