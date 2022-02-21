На Одещине тяжелогрузный автомобиль "разгромил" подворье частного дома, попутно уничтожив весьма важную пристройку

О том, что в ночь на этот понедельник, 21-го февраля, в населенном пункте Сухой Лиман, относящемуся к Овидиопольскому району Одесской области, в объективы камер попали последствия весьма курьезного дорожно-транспортного происшествия, с участием немаленького тягача, пишет местный новостной портал " Одесская жизнь ".

Как стало известно, тяжелая грузовая машина, а это был тягач производства компании "Renault", перемещался по улице Черноморцев.

Впрочем, ничего не произошло бы, если бы совершая маневр - резкий поворот на улицу Таировскую, водитель-виновник выбрал безопасный скоростной режим. В итоге сохранить контроль над управлением автомобилем стало невозможно: машина снесла дорожный указатель, а затем въехала в стену частного дома, и, естественно разрушила ее. Именно в этой части помещения хозяева, в свое время, решили разместить комфортный туалет.

Отметим, что о пострадавших людях пока ничего неизвестно, но кроме туалета, еще уничтожены столб и часть кирпичного забора.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что на Одещине задержана банда школьников, которая воровала исключительно у знакомых.

Также ранее мы информировали о том, что под Одессой задержаны злоумышленники, которые ограбили знакомого, предварительно ударив пострадавшего топором.

А до этого наш портал сообщали о том, что в Одесской области перевозчики подняли стоимость проезда в общественном транспорте.