На Одещине тяжелогрузный автомобиль "разгромил" подворье частного дома, попутно уничтожив весьма важную пристройку
О том, что в ночь на этот понедельник, 21-го февраля, в населенном пункте Сухой Лиман, относящемуся к Овидиопольскому району Одесской области, в объективы камер попали последствия весьма курьезного дорожно-транспортного происшествия, с участием немаленького тягача, пишет местный новостной портал "
Как стало известно, тяжелая грузовая машина, а это был тягач производства компании "Renault", перемещался по улице Черноморцев.
Впрочем, ничего не произошло бы, если бы совершая маневр - резкий поворот на улицу Таировскую, водитель-виновник выбрал безопасный скоростной режим. В итоге сохранить контроль над управлением автомобилем стало невозможно: машина снесла дорожный указатель, а затем въехала в стену частного дома, и, естественно разрушила ее. Именно в этой части помещения хозяева, в свое время, решили разместить комфортный туалет.
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Отметим, что о пострадавших людях пока ничего неизвестно, но кроме туалета, еще уничтожены столб и часть кирпичного забора.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что на Одещине задержана банда школьников, которая воровала исключительно у знакомых.
Также ранее мы информировали о том, что под Одессой задержаны злоумышленники, которые ограбили знакомого, предварительно ударив пострадавшего топором.
А до этого наш портал сообщали о том, что в Одесской области перевозчики подняли стоимость проезда в общественном транспорте.