На Одесчине задержаны двое злодеев, совершивших весьма жестокое ограбление

О том, что правоохранители определились с личностями двоих мужчин, которые накануне ударили своего же знакомого топором по голове, после чего завладели не только денежными средствами потерпевшего, и скрылись с места преступления, ссылаясь на информацию, полученную от Департамента уголовного розыска, пишет местное издание " 048 ".

Как стало известно, в ГУ НП по Одесской области поступил звонок от местного жителя о том, что его сосед найден в довольно тяжелом состоянии, поскольку получил тяжкие телесные повреждения. Правоохранители, выехавшие к месту инцидента, смогли выяснить - ранее в дом потерпевшего наведывались какие-то знакомые, которые и ударили потерпевшего топором по голове, а позднее взяли все найденные деньги, смартфон и покинули место событий.

Впрочем, прошло не так много времени, и потенциальных фигурантов нового уголовного дела задержали - выяснилось, что злоумышленников неоднократно судили за аналогичные преступления.

На данный момент задержанным сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, в соответствии с частью 4 статьи 187 "Уголовного кодекса Украины".

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в Одесской области задержана преступная группа, состоящая из школьников - грабили односельчан.

Также ранее мы информировали о том, что в Одессе горело здание Государственного колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

А до этого наш портал сообщали о том, что в одном из городов Одесской области, почти на 50 процентов, подорожал проезд в общественном транспорте.