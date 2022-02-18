На "Тузловские лиманы" пока прилетело только треть лебедей-шипунов.

На Одесчине замечено перемещение редчайшей разновидности пернатых

О том, что под Одессой более сотни лебедей-шипунов отправились на сезонную охоту, по причине внезапного потепления, и специалисты экологи уже начали подсчет количества особей, информирует местный новостной портал " Волнорез ".

По словам эксперта в сфере экологии, Ивана Русева, уже насчитали не менее 300 лебедей-шипунов, и это только поблизости от так называемое "Тузловской Амазонии": сейчас птицы массово мигрируют от лимана к лиману, с целью поиска вкусного пропитания.

Стоит отметить, что в более благоприятные сезоны, на территории национального парка "Тузловские Лиманы", с достаточно комфортными условиями, легко помещается не менее 800 лебедей-шипунов.

Основным кормом этих птиц являются водные растения, включая находящихся в водорослях мелких животных, таких как моллюски или "водяные ослики". В поисках пропитания, птицы, без особых трудностей, ныряют на глубину от 70 до 90 сантиметров.

Впрочем, пропитание есть и на суше - это разнообразная трава и дикие злаки. Также, во время линьки, взрослые лебеди-шипуны, вполне способны поглотить до 4 килограммов водных растений.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что компании-авиаперевозчики продолжают переносить рейсы из аэропорта Одессы.

Также ранее мы информировали о том, что в ближайшее время, школьники Одессы смогут вернуться на привычную форму обучения.

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