Множество авиарейсов из Одессы перенесли на гораздо более поздние сроки.

Венгерская авиакомпания-лоукостер отложила возобновление своих рейсов из аэропорта Одессы

О том, что авиарейсы из Одессы, аннулированные этой зимой авиакомпанией "WizzAir", так и не восстановят с приходом весеннего сезона, хотя и ранее обещали, пишет местное издание " Пассажирский транспорт ".

Отметим, что начиная с прошлого декабря, в указанной лоукост-авиакомпании решили отменить большинство собственных международных направлений из нашей страны, затронув, в том числе и "Международный аэропорт Одессы". Предполагалось, что эти авиарейсы буду возобновлены с марта текущего года.

Впрочем, судя по срокам, касающихся данных авиарейсов от "WizzAir", с учетом информации размещенной на различных сайтах, реализация авиабилетов перенесена на более поздний период, и это относится к:

рейсу из Одессы в Венецию(Тревизо) - вместо 5-го марта, вылет ожидается только с 12-го апреля;

рейсу из Одессы в Рим(Фьюмичино) - вместо 19-го марта, вылет ожидается только с 11-го апреля;

рейсу из Одессы в Братиславу - вместо 29-го марта, вылет ожидается только с 21-го июня;

рейсу из Одессы в Афины - вместо 5-го июля, вылет ожидается только с 20-го сентября.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что пьяный одессит чуть не разгромил местное кафе - остановлен полицейским.

Также ранее мы информировали о том, что на Одесчине продолжаются проверки предпринимателей - оштрафовано 45 человек.

А до этого наш портал сообщали о том, что в Одесской области введена спецоперация "Сирена" - убит местный предприниматель.