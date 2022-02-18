Венгерская авиакомпания-лоукостер отложила возобновление своих рейсов из аэропорта Одессы
О том, что авиарейсы из Одессы, аннулированные этой зимой авиакомпанией "WizzAir", так и не восстановят с приходом весеннего сезона, хотя и ранее обещали, пишет местное издание "
Отметим, что начиная с прошлого декабря, в указанной лоукост-авиакомпании решили отменить большинство собственных международных направлений из нашей страны, затронув, в том числе и "Международный аэропорт Одессы". Предполагалось, что эти авиарейсы буду возобновлены с марта текущего года.
Впрочем, судя по срокам, касающихся данных авиарейсов от "WizzAir", с учетом информации размещенной на различных сайтах, реализация авиабилетов перенесена на более поздний период, и это относится к:
Единственный сын Ротару похвастался красотой дочери, живущей в Нью-Йорке: "Гены - великое дело"
Голосистая Могилевская на красной дорожке перепела Олега Винника, Тринчер и Зиброва: "Многая лита..."
"Присоединился к своему брату в вечности": остановилось сердце музыканта популярной группы
Ушел с товарищем: найдено тело молодого военного, исчезнувшего 8 февраля
Оборвалась жизнь известной российской актрисы-красавицы, ей было всего 40: последние фото
- рейсу из Одессы в Венецию(Тревизо) - вместо 5-го марта, вылет ожидается только с 12-го апреля;
- рейсу из Одессы в Рим(Фьюмичино) - вместо 19-го марта, вылет ожидается только с 11-го апреля;
- рейсу из Одессы в Братиславу - вместо 29-го марта, вылет ожидается только с 21-го июня;
- рейсу из Одессы в Афины - вместо 5-го июля, вылет ожидается только с 20-го сентября.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что пьяный одессит чуть не разгромил местное кафе - остановлен полицейским.
Также ранее мы информировали о том, что на Одесчине продолжаются проверки предпринимателей - оштрафовано 45 человек.
А до этого наш портал сообщали о том, что в Одесской области введена спецоперация "Сирена" - убит местный предприниматель.