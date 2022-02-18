Застрелил у дворовых ворот, и потом успел сбежать.

В Одесской области объявлен в розыск злоумышленник, застреливший местного предпринимателя

О том, что вечером минувшей среды, 16-го февраля, в городе Рени Измаильского района Одесчины, был убит 41-летний местный житель, вследствие огнестрельного ранения в область груди, ссылаясь на издание "Бессарабия", информирует " Odessit.UA ".

Согласно доступной информации, трагический инцидент произошел около 7 часов 30 минут вечера, по улице Балканской. Когда предприниматель вышел из двора собственного дома, злоумышленник сделал в потерпевшего два выстрела из ружья, и после этого скрылся с места преступления на сером автомобиле "ВАЗ-21099".

Даже экстренно прибывшие на карете "скорой медицинской помощи" медики, не смогли спасти пострадавшего местного жителя - огнестрельное ранения крупной дробью в грудную клетку не оставило никаких шансов на выживание.

Практически сразу после фиксации происшествия, Нацполиция объявила о проведении спецоперации "Сирена", но убийцу пока так и не удалось задержать. Согласно факту преступления, начато уголовное производство по части 1 статьи 115 "УК Украины"(об "Умышленном убийстве").

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что Налоговая служба Одесской области предупреждает о новых мошеннических схемах, которые отрабатывают в регионе.

Также ранее мы информировали о том, что одесский полицейский, несмотря на свой выходной, задержал пьяного дебошира с топором.

А до этого наш портал сообщали о том, что на Одесчине продолжаются глобальные проверки, касающиеся соблюдения карантинных ограничений.