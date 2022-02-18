В Одесской области объявлен в розыск злоумышленник, застреливший местного предпринимателя
О том, что вечером минувшей среды, 16-го февраля, в городе Рени Измаильского района Одесчины, был убит 41-летний местный житель, вследствие огнестрельного ранения в область груди, ссылаясь на издание "Бессарабия", информирует "
Согласно доступной информации, трагический инцидент произошел около 7 часов 30 минут вечера, по улице Балканской. Когда предприниматель вышел из двора собственного дома, злоумышленник сделал в потерпевшего два выстрела из ружья, и после этого скрылся с места преступления на сером автомобиле "ВАЗ-21099".
Даже экстренно прибывшие на карете "скорой медицинской помощи" медики, не смогли спасти пострадавшего местного жителя - огнестрельное ранения крупной дробью в грудную клетку не оставило никаких шансов на выживание.
Единственный сын Ротару похвастался красотой дочери, живущей в Нью-Йорке: "Гены - великое дело"
Ушел из жизни актер культовых фильмов: родные сообщили, как все произошло
"Как же больно": остановилось сердце народной артистки Украины, которая отдала сцене 60 лет
Вслед за "Ощадбанком" и "ПриватБанком" атаковали "Дию": о чем должны знать пользователи
Дочь обнаружила тело матери, которую искали в Киеве с 2016-го года: "В ящике, залитом бетоном..."
Практически сразу после фиксации происшествия, Нацполиция объявила о проведении спецоперации "Сирена", но убийцу пока так и не удалось задержать. Согласно факту преступления, начато уголовное производство по части 1 статьи 115 "УК Украины"(об "Умышленном убийстве").
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что Налоговая служба Одесской области предупреждает о новых мошеннических схемах, которые отрабатывают в регионе.
Также ранее мы информировали о том, что одесский полицейский, несмотря на свой выходной, задержал пьяного дебошира с топором.
А до этого наш портал сообщали о том, что на Одесчине продолжаются глобальные проверки, касающиеся соблюдения карантинных ограничений.