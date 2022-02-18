В ближайшее время, одесские школьники могут вернуться на обычную форму обучения
О том, когда в Одессе отменят дистанционный формат преподавания, и учащиеся общеобразовательных учебных заведений, наконец вернутся за парты, ссылаясь на информацию, полученную от главы городского департамента образования и науки, Елены Буйневич, подробно информирует местный новостной портал "
В частности, исходя из слов Елены Буйневич, учащиеся школ Одессы смогут возвратиться к очному обучению буквально через несколько дней, после этих выходных - с понедельника, 21-го февраля.
Впрочем, это не окончательное и бесповоротное решение - желающие могут остаться и на "дистанционке".
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Таким образом, если родители определенного школьника захотят сохранить удаленную форму обучение, им нужно сообщить о своем решении администрации своего общеобразовательного учебного заведения: ребенок сможет обучаться в онлайн-режиме, но будет переведен в состав так называемого "сборного" класса.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что Нацполиция Одесчины проверяет общественные места на соблюдение правил карантина.
Также ранее мы информировали о том, что бюджетная компания-перевозчик, снова перенесла авиарейсы из аэропорта Одессы.
А до этого наш портал сообщали о том, что только благодаря тому, что полицейский решил на своем выходном немного поразвлечься, пьяный дебошир не успел разгромить одесское кафе.