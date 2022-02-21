Документы можно получить только в определенные даты и время.

Генеральное консульство России в Одессе приостановило прием заявок, объяснив это "оптимизацией"

О том, что в данном учреждении Одессы, принадлежащем соседнему государству, перестали записывать посетителей, указав на проведение так называемой "оптимизации штата", отметив подобные действия в генконсульствах иных стран, а также намекнув на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию, на своей странице в соцсети Facebook, информирует Генконсульство РФ .

В частности, принимать будут только тех, кто предварительно записался, согласно назначенным дате и времени. Кроме того, если документы людей уже готовы, и просто находятся на хранении в учреждении, их лучше бы забрать в ближайшее время: в эти понедельник/вторник/среду/пятницу, в период с 9 часов утра до 12 часов 45 минут утра.

Необходимо учесть, что 23-го февраля, а также 7/8 марта, Генконсульство останется закрытым на выходные.

Кроме того, пока не будет опубликована обновленная информация, в Генконсульстве невозможно будет запросить:

разрешение на временное проживание;

визу;

любое действие, требующее заверения нотариусом;

паспорт, со сроком действия от 5 лет(лицам старше 14 лет);

документы на смену ФИО;

выездное консульское обслуживание.

В Генконсульстве настоятельно рекомендуют рассмотреть возможность обмена заграничного паспорта в РФ, поскольку гарантий своевременной доставки документов, на данный момент, нет. Или попросту обратиться в аналогичное Генконсульство РФ, но в Киеве.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в одесском заведении общепита, нашли тело неизвестного.

Также ранее мы информировали о том, что астрологи полагают - РФ не нападет на Украину, так как сейчас только "блефует".

А до этого наш портал сообщали о том, что в Одесской области грузовик "въехал" в туалет частного дома.