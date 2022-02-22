На Одесчине, вместо рыбы, на крючок попалось "эхо войны"

О том, что житель села Маяки, расположенном в Одесском районе, местный житель во время рыбной ловли совершенно случайно наткнулся на странный предмет, вызывающий обоснованные опасения, на своей странице в социальной сети Facebook, пишет ГУ ГСЧС по Одесской области .

В частности, утром прошедшего понедельника, 21-го февраля, в 8 часов 10 минут, диспетчеры "Службы Спасения" получили сообщение, что на рыбалке около села Маяки обнаружен подозрительный предмет.

Прибывшие на место событий специалисты пиротехнического подразделения, смогли идентифицировать находку - это оказалась минометная мина, калибром в 60 миллиметров, пролежавшая со времен Второй мировой войны.

"Хотел поймать рыбку, а нашел что-то более интересное и опасное. Хорошо, что рыбак знал, как обращаться с подобным "уловом" и сразу вызвал оперативную службу", - отметили в ГСЧС.

Немногим позднее, небезопасную находку успешно ликвидировали на специально отведенном полигоне.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в ресторане по улице Дерибасовской найдено тело неизвестного.

Также ранее мы информировали о том, что жителям Одесчины сделали срочное предупреждение - чего стоит опасаться.

А до этого наш портал сообщали о том, что гастролеры, грабившие богатые дома в Одессе уже задержаны Нацполицией.