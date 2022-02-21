Не успели скрыться далеко, и были задержаны почти рядом с "обнесенным" домом.

На Одесчине задержана преступная группа, предпочитающая обворовывать исключительно элитные дома

О том, что именно эти злоумышленники обокрали квартиру по ул. маршала Говорова, выбрав момент, когда владельцев не было дома, и подобрав ключи смогли вынести вынесли коллекционные книги, уникальные шахматы, дорогие алкогольные напитки, картины, предметы мебели и денежные средства, информирует ГУ НП по Одесской области.

Правоохранители словили злоумышленников практически с поличным, на улице Тенистой: были изъяты все похищенные вещи, а также орудия, помогающие в осуществлении преступной деятельности - отмычки/магнитные ключи от домофонов/ножи. Суммарный материальный ущерб, который нанесла преступная группа - около 100 000 гривен.

Как стало известно, фигурантами нового уголовного производства станут жители Киева, Мариуполя и Арциза, связанных идентичным криминальным прошлым. За совершенную кражу, мужчинам грозит серьезное, наказание с лишением свободы на срок от 3 до 6 лет.

Также, задержанные проверяются на причастность к еще ряду подобных преступлений, совершенных в Одессе, и в случае подтверждения, срок может вырасти еще на несколько лет.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что под Одессой ограбили человека, предварительно нанеся удар топором.

Также ранее мы информировали о том, что Генконсульство РФ в Одессе приостанавливает свою работу.

А до этого наш портал сообщали о том, что в туалете одного из общепитов Одессы, найден мертвый мужчина.