Не превышать скорость, и сохранять безопасное расстояние между авто.

Сегодня и завтра, на автотрассах Одесской области будут наблюдаться достаточно неблагоприятные погодные условия

Не только в этот вторник, 22-го февраля дороги Одесчины накроет густыми туманами, и по причине слишком ограниченной видимости, водителям рекомендуют сохранять умеренный скоростной режим и соблюдать безопасную дистанцию. Об этом, ссылаясь на "Службу автомобильных дорог по Одесской области", информирует местное издание " Одесская жизнь ".

В частности, сегодня на автодорогах Одесской области, по причине образование тумана, ожидается достаточно низкая видимость - от 200 до 500 метров. Аналогичные негативные метеоусловия вероятны и на следующий день, как ночью, так и утром среды, 23-го февраля.

Таким образом, метеорологи советуют водителям проявлять особую осторожность в эти дни, выбирать умеренную скорость и оставаться на безопасной дистанции с прочими транспортными средствами, и не забывать включать дневные ходовые огни/свет фар.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что 22-го февраля некоторые котельни Одессы отключат от поставок газа.

Также ранее мы информировали о том, что метеорологи предупредили, в каких регионах Украины, в ближайшее время возможен "третий уровень опасности" из-за погоды.

А до этого наш портал сообщали о том, как следует поступить, если начались шквальные порывы ветра.