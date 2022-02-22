Некоторые авиакомпании продолжат отменять свои авиарейсы, как из Одессы, так и из Украины

О том, что по причине сложной ситуации в воздушном пространстве нашей страны, вызванной эскалацией конфликта на Донбассе, ухудшились условия страхования гражданских самолетов, вследствие чего, не только украинские авиакомпании вынуждены были сократить размер своего флота, отчего теперь вылететь из Украины стало весьма сложно, информирует " Пассажирский транспорт ".

Например, лоукостер "Wizzair" перенес восстановление аннулированных на зимний сезон рейсов из Одессы в Европу. Также, отменила авиарейсы как в Одессу, так и в Киев, немецкая авиакомпания "Lufthanza", на достаточно продолжительное время.

Вслед за вышеуказанными компаниями, свои рейсы, но уже в Украину, частично сняли "Austrian Airlines"(включая Одессу), "Swiss", "Eurowings" и "KLM". Кроме того, время от времени, отменяют единичные рейсы, в том числе и на вторник, 22-е февраля, "Air France" и "SAS".

Впрочем, альтернативой может стать украинский авиаперевозчик "МАУ", заменяя временно "закрытые" рейсы: на Париж и Амстердам выставлены авиалайнеры увеличенной вместимости, для того, чтобы сотрудничая с "Air France" и "KLM", продолжать обеспечивать перевозки.

"SkyUp" продолжит выполнение всех собственных рейсов, по обычному расписанию, но с оперативной оценкой изменений ситуации. "Windrose" поработает на внутренних рейсах в стандартном режиме, и увеличит нагрузку.

"Ryanair" будет заниматься перелетами без изменений, пока не начнут "падать бомбы или запускаться ракеты".

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что Одесчину окутает густым туманом, предупреждение ГСЧС.

Также ранее мы информировали о том, что в Одессе вырастут суммы в платежках за вывоз мусора.

А до этого наш портал сообщали о том, что во время учений в Одесской области, СБУ задержало несколько человек, и завело 9 уголовных дел.