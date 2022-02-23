Маленькая одесситка искренне воодушевила всех на "Марше единства", чем и прославилась в соцсетях
Небольшое видео того, как не так давно, 20-го февраля, на проходящем в Одессе марше патриотов, в объектив камеры попала маленькая девочка, выкрикивающая "речевки", и громко поющая гимн Украины, с огромной самоотдачей, таким образом "напитывающая" одесситов исключительными эмоциями, можно увидеть в Telegram-канале "
В частности, малышка, сидящая на плечах у взрослого мужчины выкрикивала "Україна - понад усе!", и этот лозунг за ней стали повторять все участники шествия. Одновременно с ними, по Приморскому бульвару шествуют и сотни других одесситов.
Как стало известно спустя пару дней, маленькую патриотку посадил на свои плечи ее дядя, так как именно в этот день, папе девочки пришлось экстренно уехать на работу.
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Отметим - пользователи Telegram тоже не остались равнодушны, и прокомментировали увиденное:
- "Какая хорошая девочка";
- "Ути-пути какая милашка!!!!";
- ""Устами младенца глаголет истина" маленька патріотка 💛💙сльози на очах".
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, как будет проходить мобилизация в Одесской области.
Также ранее мы информировали о том, что в школы Одессы смогут попасть не все дети, стало известно об условиях.
А до этого наш портал сообщали о том, какую погоду ожидать одесситам сегодня, 23-го февраля.