На Одесчине объявят мобилизацию, но коснется она пока не всех граждан

О том, что в Украине, не так давно был издан и подписан указ, касающийся срочного призыва по причине очередного витка военного конфликта на Донбассе, следует из видеобращения главы государства, Владимира Зеленского , опубликованного на официальной странице Президента Украины в социальной сети Facebook.

В частности, пока жители Одесчины могут особо не волноваться, поскольку призыв затронет исключительно резервистов. Сейчас настал именно такой особый период, то есть под мобилизацию подпадают пока только граждане, отнесенные к так называемому оперативному призыву, включая военнослужащих, которые ранее уволились с военной службы.

Таким образом, опираясь на слова гаранта, можно понять - всеобщая мобилизация пока не наступила. Тем не менее в нашей стране повысят готовность армии ко всем возможным изменениям в оперативной обстановке, и доукомплектуют как ВСУ, так и иные военные формирования.

Кроме того, ожидается проведение учебных сборов резервистов системы территориальной обороны, что следует из решения Главнокомандующего Вооруженными силами.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что Украине предлагали сдаться Российской Федерации.

Также ранее мы информировали о том, что на Донбассе погиб еще один патриот Украины.

А до этого наш портал сообщали о том, что Харьковщина готова принять беженцев из ЛНР/ДНР.