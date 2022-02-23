Остается только два варианта - платить или играть в лотерею.

Некоторые дети смогут учиться в школах Одессы, только выиграв в лотерею

О том, что право на получение среднего образования в определенных одесских общеобразовательных учреждениях, например, в таких, где ощущается значительный недостаток свободных мест, станут разыгрывать в лотерею, ссылаясь на слова директорки департамента образования мэрии Одессы, Елены Буйневич, которые прозвучали на недавней пресс-конференции, пишет местный портал " Правда за Одессу ".

В частности, распределять свободные места будут, отдавая приоритет детям, проживающим по соседству со школой. Для прочих детей устроят лотерею: в большой аквариум поместят номерки, и те, чьи номерки вытащат, будут зачислены в желаемую школу.

Напомним, что в ближайшее время, районные объединенные территориальные громады(ОТГ) Одесчины, не смогут отправлять детей для получения образования в одесские школы, если не заключат с определенным общеобразовательным заведением коммерческий договор, то есть попросту станут обязаны оплачивать образование каждого ученика, начиная с 1-го сентября 2022-го года.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в центре Одессы задержана группа неизвестных, решивших поразвлечься стрельбой.

Также ранее мы информировали о том, какая погода ожидается в Одессе сегодня, 23-го февраля.

А до этого наш портал сообщали о том, что задержаны два злоумышленника, которые всего за 200 долларов сожгли недешевое авто одессита.