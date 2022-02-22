Правоохранители смогли установить личности нескольких поджигателей

Основным исполнителем запланированного преступления, являлся 35-летний житель города Черноморска. Подозреваемый, который, за помощь своему 37-летнему земляку, то есть за сожжение "Тойоты" 35-летнего одессита, стоявшей на Лидерсовском бульваре, получил совсем немного - только 200 долларов США, о чем, ссылаясь на ГУ НП в Одесской области, пишет " Волнорез ".

Как стало известно, основной исполнитель заранее запасся бензином, а старший подельник, в этот момент, вел наблюдение за обстановкой. Младшему пришлось перелезть через ограждение, чтобы попасть на территорию жилого комплекса, где и размещалось "заказанное" автотранспортное средство, после чего машину попросту облили горючим и "поднесли спичку".

После выполнения заказа, правонарушители вернулись родной город, укрыли автомобиль, на котором отправлялись на "дело", и "залегли на дно". Впрочем, полицейские, спустя несколько дней, обнаружили месторасположение фигурантов дела, и задержали их.

Злоумышленникам вынесено подозрение в умышленном повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога по предварительному сговору, что соответствует части 2 статьи 28 и части 2 статьи 194 "УК Украины" - можно легко получить от 3 до 10 лет лишения свободы.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в результате учебной спецоперации в Одесской области, задержали несколько реальных преступников.

Также ранее мы информировали о том, что не всем школьники Одесчины, начиная с 1-го сентября, позволят учиться в областном центре.

А до этого наш портал сообщали о том, что какие авиакомпании продолжают отменять вылеты из аэропорта Одессы.