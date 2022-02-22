Посреди Одессы была задержана группа любителей опасных развлечений

О том, что минувшим вечером, в понедельник, 21-го февраля, во время патрулирования, сотрудники "Муниципальной стражи" услышали звуки выстрелом, со стороны Стамбульского парка, в своем Telegram-канале " ДМБ ОМР ", информирует департамент муниципальной безопасности Одессы.

Как можно понять, муниципалы мгновенно выдвинулись к месту событий, и буквально в течение 10 минут смогли обнаружить у одного из фонтанов 4-х мужчин.

Немного позднее, удалось выяснить - мужчины просто захотели пострелять из пистолета, ради неких развлечений. На место инцидента, естественно, была вызваны сотрудники полиции, которые и забрали недоумевающих хулиганов в Приморский отдел, с целью выяснения всех обстоятельств.

Представители коммунального учреждения "Муниципальная стража", настоятельно рекомендуют как одесситам, так и гостям города, избегать игр с оружием в парках или на улицах города.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в результате массовых проверок в Одесской области, задержали несколько преступников, и конфисковали угнанные авто.

Также ранее мы информировали о том, что не все школьники региона, начиная с 1-го сентября, смогут учиться в школах Одессы.

А до этого наш портал сообщали о том, что авиакомпании продолжают отменять рейсы из аэропорта Одессы.