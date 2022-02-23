Оказался в нужное время, и в нужном месте.

Посреди Одессы, водитель маршрутки сбил женщину преклонного возраста

О том, что на пересечении улицы Преображенской и улицы Жуковского, пассажирский автобус протаранил пожилую одесситку, и только благодаря своевременной первой помощи, оказанной капралом Нацполиции Одессы, который ехал в той же маршрутке, все закончилось относительно благополучно, информирует ГУ НП по Одесской области .

Как стало известно, в маршрутке, сбившей пенсионерку, находился капрал Михаил Василик, заметивший, что при пересечении пешеходного перехода авто основательно тряхнуло. Полицейский смог устоять на ногах, но поначалу убедился, остались ли целы остальные пассажиры, и только после этого выбежал на улицу.

Прямо перед маршруткой лежало тело пострадавшей женщины - у нее была травма в области головы. Дав трезвую оценку ситуацию, парень бросился к ближайшему авто патрульных, которые успели подъехать на место инцидента, и взял у коллег аптечку.

Михаил Василик смог успешно остановить кровотечение у травмированной пенсионерки, наложив ей повязку на рану, воспользовавшись помощью женщины, тоже ставшей невольной свидетельницей этого ДТП.

Спустя совсем немного времени, на место аварии прибыла карета "скорой помощи", но никакая госпитализация уже не понадобилась, и медики записали женщину на амбулаторное лечение.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, какую погоду ожидать одесситам в эту среду.

Также ранее мы информировали о том, что полиция Одесчины разыскивает пропавшего мальчика.

А до этого наш портал сообщали о том, какие улицы в Одессе будут перекрыты 23-го февраля.