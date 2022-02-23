На Одесчине исчез несовершеннолетний парень
То, что пропал 14-летний уроженец города Бердичев, предположительно намеревавшийся уехать в Одессу, и по этой причине, правоохранители обратились ко всем, кто хоть что-нибудь знает о местопребывании подростка, опубликовав список примет и фотографию исчезнувшего, следует из публикации
Как стало известно, разыскивается Сорочинский Назар, 2007-го года рождения, который в минувший вторник, 22-го февраля, около 8 часов утра, покинул свой дом, и на данный момент о том, где находится мальчик, фактически ничего неизвестно.
Парень выглядит на 14 или 15 лет, имеет худощавое телосложение и светлые волосы. На нем было надето кашемировое пальто темного цвета.
Галкин засветил их с Пугачевой детей в гостях у звезды «Москва слезам не верит»: «Лизавета такая смешнючая!»
Не стало звезды популярного сериала, бывшая жена скорбит: "Он был любовью всей моей жизни"
Лидера группы "Бумбокс" Хлывнюка засняли в центре Донецка и в Луганске: уникальные кадры
Победитель "Холостячки" Задворный неожиданно засветился с Тригубенко и эффектной красоткой: "Было весело"
Ведущая "1+1" Маричка Падалко поразила поступком в прямом эфире: "До слез"
Предполагается, что Назар мог использовать возможности онлайн-сервиса "Blablacar", или просто выехать на рейсовом автобусе от автостанции города Житомира.
В Национальной полиции просят всех граждан, которые располагают информацией о Назаре, сообщать об этом по номерам телефонов: 097-402-51-80/096-468-11-12/"102", либо же обращаться в ближайшее отделение полиции.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что администрация школ Одессы, будет выбирать будущих учеников "по лотерее".
Также ранее мы информировали о том, что 23-го февраля в Одессе перекроют ряд дорог, список.
А до этого наш портал сообщали о том, что маленькая девочка из Одессы прославилась по всей Украине, благодаря своему патриотизму.