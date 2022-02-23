Сбежал из дома, но до сих пор не вернулся - полиция начала розыск мальчика.

На Одесчине исчез несовершеннолетний парень

То, что пропал 14-летний уроженец города Бердичев, предположительно намеревавшийся уехать в Одессу, и по этой причине, правоохранители обратились ко всем, кто хоть что-нибудь знает о местопребывании подростка, опубликовав список примет и фотографию исчезнувшего, следует из публикации ГУ НП по Одесской области .

Как стало известно, разыскивается Сорочинский Назар, 2007-го года рождения, который в минувший вторник, 22-го февраля, около 8 часов утра, покинул свой дом, и на данный момент о том, где находится мальчик, фактически ничего неизвестно.

Парень выглядит на 14 или 15 лет, имеет худощавое телосложение и светлые волосы. На нем было надето кашемировое пальто темного цвета.

Предполагается, что Назар мог использовать возможности онлайн-сервиса "Blablacar", или просто выехать на рейсовом автобусе от автостанции города Житомира.

В Национальной полиции просят всех граждан, которые располагают информацией о Назаре, сообщать об этом по номерам телефонов: 097-402-51-80/096-468-11-12/"102", либо же обращаться в ближайшее отделение полиции.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что администрация школ Одессы, будет выбирать будущих учеников "по лотерее".

Также ранее мы информировали о том, что 23-го февраля в Одессе перекроют ряд дорог, список.

А до этого наш портал сообщали о том, что маленькая девочка из Одессы прославилась по всей Украине, благодаря своему патриотизму.