Под Одессой испуганный водитель попросту утопил свое автотранспортное средство
О том, что на Одесчине, водитель не смог справиться с управлением своим легковым автомобилем, вследствие чего влетел в ближайший водоем, пишет "
По словам автовладельца, основная причина аварии - совершение довольно сложного и вынужденного маневра, на дороге поблизости от "Ильичевского судоремонтного завода", по отрезку дороги от села Малодолинское до поселка городского типа Александровка, буквально в нескольких километрах от Черноморска.
Водитель как мог избегал столкновения с внезапно появившейся из-за поворота машиной, и потому предпочел повернуть в сторону открытой воды.
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Прибывшие на место инцидента специалисты "Службы спасения", извлекли слегка поврежденный автомобиль из водоема, при этом, сам водитель-виновник и его пассажир никоим образом не пострадали в ДТП, поскольку успели выбить ногами стекло в дверях, после чего выкарабкались на берег.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что учиться в некоторых школах Одессы, смогут только те дети, которые выиграли в лотерею.
Также ранее мы информировали о том, что одесский полицейский спас пенсионерку, которую на пешеходном переходе сбила маршрутка.
А до этого наш портал сообщали о том, что из-за ремонтных работ, в Одессе перекроют множество улиц, список.