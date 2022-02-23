Опинився в потрібний час, і в потрібному місці.

Посеред Одеси, водій маршрутки збив жінку похилого віку

Про те, що на перетині вулиці Преображенської та вулиці Жуковського, пасажирський автобус протаранив літню одеситку, і тільки завдяки своєчасній першій допомозі, наданій капралом Нацполіції Одеси, який їхав у тій же маршрутці, все закінчилося відносно благополучно, інформує ГУ НП по Одеській області .

Як стало відомо, в маршрутці, що збила пенсіонерку, знаходився капрал Михайло Василик, який помітив, що при перетині пішохідного переходу авто грунтовно труснуло. Поліцейський зміг встояти на ногах, але спочатку переконався, чи залишилися цілі інші пасажири, і тільки після цього вибіг на вулицю.

Прямо перед маршруткою лежало тіло постраждалої жінки - у неї була травма в області голови. Давши тверезу оцінку ситуації, хлопець кинувся до найближчого авто патрульних, які встигли під'їхати на місце інциденту, і взяв у колег аптечку.

Михайло Василик зміг успішно зупинити кровотечу у травмованої пенсіонерки, наклавши їй пов'язку на рану, скориставшись допомогою жінки, яка теж стала мимовільним свідком цієї ДТП.

Через зовсім небагато часу, на місце аварії прибула карета "швидкої допомоги", але ніяка госпіталізація вже не знадобилася, і медики записали жінку на амбулаторне лікування.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, яку погоду очікувати одеситам цієї середи.

Також раніше ми інформували про те, що поліція Одещини розшукує зниклого хлопчика.

А до цього наш портал повідомляли про те, які вулиці в Одесі будуть перекриті 23-го лютого.