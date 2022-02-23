Дороги закриють для проїзду заради відновлення покриття, і не тільки.

Які ділянки доріг в Одесі, водіям слід виключити зі свого сьогоднішнього маршруту

Про те, де в цю середу, 23-го лютого, в Одесі будуть проходити ремонт деяких ділянок, посилаючись на інформацію, надану "Управлінням дорожнього господарства Одеської міськради", включаючи повний список адрес, пише місцеве видання " Контекст-Причорномор'я ".

Приморський район - капітальний ремонт дорожнього покриття проводять по вулиці Преображенській(на відрізку від вулиці Новощепній ряд, до вулиці Пантелеймонівської, не виключаючи перетин з вулицею Пантелеймонівської).

Ремонтні роботи торкнуться внутрішньодворової території по вулиці Дерибасівській, 10, а також тротуар Олександрівського проспекту(на відрізку від вулиці Успенської до самого Старобазарного скверу).

Малиновський район - через капремонт, перекриють ділянку від вулиці Шота Руставелі й по вулицю Центрального аеропорту, змінивши організацію дорожнього руху, на відрізку від Овідіопольської дороги по будинок №2, корпус 1 на вулиці Центрального аеропорту.

Крім того, грунтовно відремонтують покриття на вулиці генерала Швігіна(на відрізку від вулиці Щоглової по вулицю суднобудівну), не забувши тротуар по вулицях Єфімова і Ф. Пішеніна.

Київський район - проводиться капітальне відновлення дороги від вулиці 6-а лінія 6-ї до Люстдорфської дороги(на відрізку від вулиці Левітана до будинку №158/4 на Люстдорфській дорозі), на вулиці Жаботинського(ділянка від вулиці ромашкової до Авдєєва-Чорноморського), включаючи Внутрішньоквартальний проїзд, і до вулиці Олександра Невського, №45.

Суворовський район - продовжать облаштовувати кишені для паркування автотранспортних засобів по вулиці Академіка Воробйова, прилеглій до території "МКБ №11", і розташованої за адресою: вулиця Академіка Воробйова, 5.

Крім цього, капітально відремонтують вулицю Бехтерева і внутрішньоквартальний проїзд за адресою: вулиця Сортувальна 1-а, №42.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, які погодні умови очікуються в Одесі цієї середи.

Також раніше ми інформували про те, що маленька одеситка надихнула всіх українців на "Марші Єдності".

А до цього наш портал повідомляли про те, що в одеських школах зможуть вчитися не всі діти.