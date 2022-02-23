Деякі діти зможуть вчитися в школах Одеси, тільки вигравши в лотерею
Про те, що право на отримання середньої освіти в певних одеських загальноосвітніх установах, наприклад, в таких, де відчувається значна нестача вільних місць, стануть розігрувати в лотерею, посилаючись на слова директорки департаменту освіти мерії Одеси, Олени Буйневич, які прозвучали на нещодавній пресконференції, пише місцевий портал "
Зокрема, розподіляти вільні місця будуть, віддаючи пріоритет дітям, які проживають по сусідству зі школою. Для інших дітей влаштують лотерею: у великий акваріум помістять номерки, і ті, чиї номерки витягнуть, будуть зараховані в бажану школу.
Нагадаємо, що найближчим часом, районні об'єднані територіальні громади(ОТГ) Одещини, не зможуть відправляти дітей для отримання освіти в одеські школи, якщо не укладуть з певним загальноосвітнім закладом комерційний договір, тобто просто стануть зобов'язані оплачувати освіту кожного учня, починаючи з 1-го вересня 2022-го року.
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До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що у центрі Одеси затримана група невідомих, які вирішили розважитися стріляниною.
Також раніше ми інформували про те, що, яка погода очікується в Одесі сьогодні, 23-го лютого.
А до цього наш портал повідомляли про те, що затримано двох зловмисників, які всього за 200 доларів спалили недешеве авто одесита.