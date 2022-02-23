Деякі діти зможуть вчитися в школах Одеси, тільки вигравши в лотерею

Про те, що право на отримання середньої освіти в певних одеських загальноосвітніх установах, наприклад, в таких, де відчувається значна нестача вільних місць, стануть розігрувати в лотерею, посилаючись на слова директорки департаменту освіти мерії Одеси, Олени Буйневич, які прозвучали на нещодавній пресконференції, пише місцевий портал "Правда за Одесу".

Зокрема, розподіляти вільні місця будуть, віддаючи пріоритет дітям, які проживають по сусідству зі школою. Для інших дітей влаштують лотерею: у великий акваріум помістять номерки, і ті, чиї номерки витягнуть, будуть зараховані в бажану школу.

лотерея

Нагадаємо, що найближчим часом, районні об'єднані територіальні громади(ОТГ) Одещини, не зможуть відправляти дітей для отримання освіти в одеські школи, якщо не укладуть з певним загальноосвітнім закладом комерційний договір, тобто просто стануть зобов'язані оплачувати освіту кожного учня, починаючи з 1-го вересня 2022-го року.

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До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що у центрі Одеси затримана група невідомих, які вирішили розважитися стріляниною.

Також раніше ми інформували про те, що, яка погода очікується в Одесі сьогодні, 23-го лютого.

А до цього наш портал повідомляли про те, що затримано двох зловмисників, які всього за 200 доларів спалили недешеве авто одесита.