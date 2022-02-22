Правоохоронці змогли встановити особи кількох паліїв

Основним виконавцем запланованого злочину, був 35-річний житель міста Чорноморська. Підозрюваний, який, за допомогу своєму 37-річному земляку, тобто за спалення "Тойоти" 35-річного одесита, що стояла на Лідерсовском бульварі, отримав зовсім небагато - тільки 200 доларів США, про що, посилаючись на ГУ НП в Одеській області, пише " Хвилеріз ".

Як стало відомо, основний виконавець заздалегідь запасся бензином, а старший подільник, в цей момент, вів спостереження за обставинами. Молодшому довелося перелізти через огорожу, щоб потрапити на територію житлового комплексу, де і розміщувався "замовлений" автотранспортний засіб, після чого машину просто облили пальним і "піднесли сірник".

Після виконання замовлення, правопорушники повернулися рідне місто, вкрили автомобіль, на якому відправлялися на "справу", і "залягли на дно". Втім, поліцейські, через кілька днів, виявили місце розташування фігурантів справи, і затримали їх.

Зловмисникам винесено підозру в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу за попередньою змовою, що відповідає частині 2 статті 28 та частині 2 статті 194 "КК України" - можна легко отримати від 3 до 10 років позбавлення волі.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що в результаті навчальної спецоперації в Одеській області, затримали кілька реальних злочинців.

Також раніше ми інформували про те, що не всім школярі Одещини, починаючи з 1-го вересня, дозволять навчатися в обласному центрі.

А до цього наш портал повідомляли про те, що які авіакомпанії продовжують скасовувати Вильоти з аеропорту Одеси.