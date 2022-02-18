Не встигли покинути Україну, і сядуть на 12 років.

На Одещині правоохоронцями затримано підозрюваних, які вчинили розбійний напад на домоволодіння сім'ї пенсіонерів

Про те, що два зловмисники, один житель Одеси, а другий - приїжджий з сусідньої держави, пізно ввечері нахабно проникли в будинок літньої подружньої пари, інформує ГУ НП по Одеській області.

Як стало відомо, спочатку зловмисники вдарили главу сім'ї, який намагався чинити опір непроханим гостям, але, у підсумку, правопорушники змогли зв'язати як чоловіка, так і дружину, погрожуючи пістолетом, після чого забрали всі заощадження сімейства, включаючи золоті ювелірні вироби та два смартфони.

Поліцейські, яким потерпілі повідомили про скоєне, встигли зібрати докладні відомості, що стосуються нападників, і склали ймовірний маршрут їх переміщення. Буквально через кілька днів правоохоронці зняли одного зі злочинців з автобуса, який повинен був пройти від міжнародного автовокзалу міста Одеса до Кишинева. Другий зловмисник був затриманий, коли спробував виїхати з Ізмаїла до Одеси.

У зловмисників вилучено викрадене, що свідчить про їх причетність до скоєння злочину. Сумарний збиток, нанесений літньому подружжю, становить близько 130 000 гривень. Фігурантам справи загрожує від 12 років "за ґратами".

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що на Одещині затримана сімейна пара, яка регулярно краде товари в місцевому супермаркеті.

Також раніше ми інформували про те, що Одеський поліцейський знешкодив п'яного неадеквата з сокирою.

А до цього наш портал повідомляли про те, що в Одеській області діє група шахраїв, яка прикривається зв'язками з податківцями.